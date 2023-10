Il Pescara batte la Spal e sale al secondo posto

Un gol all'89' di Gianmarco Cangiano regala la vittoria ed i tre punti al Pescara. Allo stadio Mazza di Ferrara i biancazzurri, seguiti da oltre mille tifosi arrivati in terra emiliana, hanno battuto la Spal del tecnico Colucci (all'esordio dopo l'esonero di Mimmo Di Carlo) per 1-2. Gara dominata dall'inizio alla fine con gli abruzzesi che rischiano poco o nulla. Nel primo tempo la rete di Tunjov, su calcio di rigore procurato da Cuppone, sblocca il risultato.

Sul finire dei primi 45 minuti di gioco arriva il pareggio della Spal con Celia. Nella ripresa Zeman si presenta con tre cambi: dentro Cangiano, Manu e Dagasso per Accornero, Cuppone e Tunjov. Al 51', da calcio d'angolo, colpo di testa di Merola con il portiere Del Favero che si rifugia in calcio d'angolo. All'89' ecco il gol vittoria che fa esplodere di gioia di 1000 tifosi biancazzurri: pressione di Dagasso, recupero palla di Cangiano che si invola verso la porta e dai 20 metri fa partire un destro imparabile per Del Favero: 1-2. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Nicolini di Brescia fischia 3 volte: il Pescara batte 1-2 la Spal e sale al secondo posto a -5 dalla capolista Torres. Mercoledì si tornerà in campo, all'Adriatico, per recuperare il derby contro il Pineto.

Foto: Pescara Calcio

TABELLINO

SPAL-PESCARA 1-2

MARCATORI: 20' Tunjov su rigore (P).42' Celia (S), 89' Cangiano (P)

SPAL (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Peda, Arena, Celia; Contiliano (66' Collodel), Carraro, Maistro; Siligardi (66' Rosafio), Antenucci (86' Rabbi), Dalmonte (86' Rao); All. Colucci

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Moruzzi, Brosco, Mesik, Pierno; De Marco, Squizzato (67' Aloi), Tunjov (45' s.t Manu); Merola, Accornero (45' s.t Dagasso), Cuppone (45' s.t Cangiano); All. Zeman

AMMONITI: Carraro (S), Mesik (P), Maistro, Arena (S)

ESPULSI: /

ARBITRO: Nicolini della sezione di Brescia

ASSISTENTI: Pressato di Latina r Giuggioli di Grosseto

IV UOMO: Mucera della sezione di Palermo