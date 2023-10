Spal-Pescara 1-2, Zeman: "Contento del risultato. La nostra prestazione Ã¨ stata diseducativa"

Nonostante la vittoria arrivata contro la Spal per 1-2, l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman non è contento della prestazione fornita dai suoi ragazzi. Queste le dichiarazioni del tecnico rilasciate a TV6:

"Abbiamo segnato all'89'. Il risultato mi sta bene ma non la prestazione perché è stata diseducativa. Eravamo troppo fermi, non siamo riusciti a giocare sul ritmo, eravamo lunghissimi e 60 metri e non si può giocare così. Bene il risultato ma non la prova. E' un risultato importante perché abbiamo giocato contro una squadra che si farà sentire durante il campionato. Cangiano è un giocatore bravo, sveglio, veloce e magari oggi aveva il compito di rientrare e marcare, perché essendo troppo lunghi se non ci avesse aiutato lui non l'avrebbe fatto nessuno. Cuppone è uscito per problemi fisici o questione tattica? Stava bene, tatticamente volevo far giocare Accornero tra le linee. Non è un attaccante puro anche se ha fatto benino anche se poi non c'era gioco ed era difficile.

La difesa ha rischiato pochissimo? All'inizio Plizzari ha fatto qualche parata importante-sottolinea il boemo- la difesa era passiva perché aspettava l'arrivo degli avversari, non ha seguito la squadra quando attaccavamo ed era spesso in difficoltà ma ci siamo salvati. I numeri sorridono al Pescara ma noi dobbiamo cominciare a giocare un altro calcio. Il Pineto? I derby non sono mai facili, io spero che la squadra impari da quello che è successo oggi e cominci dal primo all'ultimo minuto a lavorare del tutto. I tifosi? Sono felici che siano venuti. Magari a loro costa tanta fatica arrivare domenica sera qui a Ferrara. Rispetto alla partita di Coppa Italia sono venuti, non hanno protestato e ci hanno aiutato. Io li vorrei vedere sempre, so che non potrà accadere ogni partita in trasferta in mille e spero vengano ad aiutarci alla prossima partita nel derby."