Omaggio ad Asja Varani: "Sacrificio e passione con sguardo rivolto al futuro"

“La campionessa mondiale di Pattinaggio su corsa Asja Varani, medaglia d'oro ai Mondiali di Montecchio-Vicenza lo scorso agosto, rappresenta il volto più bello della gioventù, quella dedita allo sport, ossia al sacrificio, alla passione con lo sguardo verso il futuro. Premiarla, consegnandole la Pergamena ufficiale del Comune di Pescara, è semplicemente il nostro ringraziamento per essere la testimonial di una città intera rappresentando un esempio per tantissimi ragazzi della sua età”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport di Pescara Patrizia Martelli nel corso della cerimonia di premiazione di Asja Varani, campionessa di pattinaggio di 22 anni, avvenuta in Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci.

“La nostra amministrazione premia i giovani che si distinguono per meriti sportivi – ha sottolineato il sindaco Masci – e raggiungono spesso risultati d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. E i ragazzi che praticano sport si caratterizzano per la particolare forza di volontà, per il talento, per la costanza che permettono loro di raggiungere i risultati e per noi è un onore poterli considerare dei nostri figli”.

“Asja può vantare un curriculum sportivo d’eccezione – ha ricordato l’assessore Martelli -: l’ultimo successo risale ai Mondiali che si sono svolti in Veneto dal 26 agosto al 3 settembre scorso, e che l’hanno vista protagonista assoluta in 5 gare, conquistando ben 4 medaglie: oro nei 500 metri di pattinaggio corsa; 2 argenti, di cui uno per il giro su pista, il secondo per giro si strada; e poi il bronzo nell’Americana, che è una gara a squadra. Senza considerare che Asja è anche reduce da un infortunio visto che a giugno si è rotta la scapola, costretta dunque a fermare gli allenamenti e la preparazione atletica; solo l’11 luglio, a sorpresa dopo il via libera dei medici, è partita per gli Europei dove pure ha vinto 2 argenti. Quindi un mese di preparazione per i mondiali dove ha sbaragliato la concorrenza. E ora, dopo due settimane appena di riposo, il 20 settembre scorso Asja ha già ripreso la preparazione atletica per la stagione invernale, sempre con un sorriso e la voglia di vincere”.

Sulla Pergamena consegnata ad Asja, che corre con la Rolling Bosica di Martinsicuro, si legge, come motivazione ‘Un plauso sincero per aver conquistato la vetta dello sport gareggiando sempre con i valori della lealtà, della tenacia e onorando i colori della Città di Pescara’.

Asja Varani ha iniziato a pattinare all'età di tre anni.

Per il suo compleanno si fece regalare i primi pattini da decathlon dai genitori, fin da subito è stato amore a prima vista e da allora non ha più smesso.

Frequenta l’Università e con grandi sacrifici riesca a gestire sia la vita sportiva che quella formativa.