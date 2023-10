Folgore Delfino Curi Pescara, poker dâ€™autoritÃ  nel giorno della festa

Nella giornata della festa dei valori dello sport, con l’ingresso gratuito sugli spalti del San Marco, voluto da Gabriele Liberatore, da Quinto Paluzzi, e da tutta la società della Folgore Delfino Curi Pescara, i biancazzuri di casa si impongono con un rotondo 4 a 1 sul quotato Sambuceto.

Dopo soli 4 minuti di gioco i padroni di casa rompono l’equilibrio del match: Bocchio si gira in piena area e lascia partire un diagonale, sul quale De Deo compie un mezzo miracolo, respingendo la conclusione; sulla ribattuta, però, il più lesto a fiondarsi è il capitano dei biancazzurri, Graziano, il quale di testa insacca la rete dell’1 a 0.

L’azione della Folgore Delfino Curi, alla luce della rete segnata, si fa ancora più arrembante, e il piglio dei ragazzi di mister Bonati viene premiato dopo pochissimi minuti. Al decimo, sugli sviluppi di calcio d’angolo dalla sinistra, Gobbo pennella un arcobaleno sul secondo palo trovando la torre vincente di Bocchio, che di testa insacca la rete del 2 a 0. Al minuto 14 è Martella a chiamare De Deo alla respinta prodigiosa, sul primo palo, al termine di una percussione centrale.

I biancazzurri, praticamente padroni del campo, al minuto 27 arrotondano ulteriormente il punteggio con la rete di Martella, abile a sfruttare, anch’egli di testa, un cross sul secondo palo e a siglare la rete del 3 a 0. Al 38esimo, direttamente da calcio di punizione da posizione defilata sulla destra, Gobbo colpisce la parte alta della traversa.

La prima frazione si chiude così sul punteggio di 3 a 0 in favore della Folgore Delfino Curi.

Nel secondo tempo i padroni di casa calano leggermente il ritmo forsennato mantenuto per tutti i primi 45 minuti, e il Sambuceto ne approfitta per creare i primi pericoli alla retroguardia dei ragazzi di mister Bonati.

La prima azione pericolosa dei viola, al 71esimo, porta la firma del neoentrato Lopez: il numero 9 prova il gran gol di tacco, ma Giannini, in controtempo, con un intervento prodigioso riesce ad accartocciarsi sulla palla e a bloccare.

L’appuntamento con la rete, per l’attaccante del Sambuceto, è però solamente rimandato. Al minuto 75, infatti, Lopez accorcia le distanze con una conclusione dalla distanza, al termine di un’azione personale, siglando il gol del 3 a 1.

Nel momento di massimo sforzo degli ospiti, alla ricerca del secondo gol per accorciare ulteriormente le distanze, la Folgore Delfino Curi colpisce in maniera implacabile siglando la rete del poker, con il neoentrato Corsini, abilissimo a trafiggere un incolpevole De Deo dal cuore dell’area per il 4 a 1.

A tempo ampiamente scaduto, il direttore di gara, dopo due rossi comminati alla panchina della Folgore Delfino Curi (rispettivamente a mister Bonati e a Paluzzi), manda negli spogliatoi anche Giuliodori: rosso diretto per un fallo a centrocampo.

La partita si chiude così sul 4 a 1, con i biancazzurri che, grazie alla vittoria ottenuta, salgono a quota 18 punti e al terzo posto della classifica del campionato di Eccellenza.

Folgore Delfino Curi Pescara-Sambuceto 4-1

Reti: 4’ Graziano, 10’ Bocchio, 27’ Martella, 30’ st Lopez (S), 40’ st Corsini

Folgore Delfino Curi Pescara: Giannini, Graziano, Giuliodori, Bocchio (31’ st Rossi), Gobbo (51’ st Antonucci), Greco, Martella (20’ st Corsini), Scotti, Di Nisio (31’ st Lupo), Olivi, Oddi (41’ st Andreassi). A disp. Calore, Sabatini, Paolilli, Panzera. All. Bonati

Sambuceto: De Deo, Brattelli, Cialini (20’ st Marchionne), Masciangelo (20’ st Lopez), Lazzari (20’ st Meola), Solano, Serrano (43’ st Leonzio), De Angelis, Rosati, Maio (20’ st Gagliardi), Sanchez. A disp. Maiano, Iannascoli, D’Alesio, Clarke. All. Del Zotti

Arbitro: Ragona di Vasto