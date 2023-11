Sport e cultura a scuola, si riparte

E’ uscito il bando della 3^ edizione del concorso riservato alle scuole indetto dall’associazione Sport&Valori (composta dai giornalisti Luigi Milozzi e Orlando D’Angelo, dal responsabile commerciale Giampiero Davide, dalla responsabile relazioni esterne Francesca Di Giuseppe, dal

responsabile accoglienza ospiti Gianni Colaiocco e dagli addetti alla logistica Marco Pantalone, Loris Peca e Francesco Milozzi) dedicato al racconto, disegno, fumetto e fotografia sportiva.

In Giuria, tra gli altri, il giornalista e Vice Direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, e le Campionesse Olimpiche Elisa Di Francisca, Angelica Savraiuk e Fabrizia D’Ottavio. Coordinatore il Prof. Antonello

Passacantando. Presidente Onorario il Conte Prof. Mauro Rosati di

Monteprandone De Filippis Delfico.

Ambiti di partecipazione così suddivisi:

Concorso di disegno sportivo riservato agli studenti delle Scuole Primarie d’Abruzzo;

Concorso di fumetto sportivo riservato agli studenti delle Scuole secondarie di primo

grado d’Abruzzo;

Concorso nazionale di racconto e fotografia sportiva riservato agli studenti degli Istituti Superiori d’Italia.

La partecipazione dunque è aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, abruzzesi e non. La grande novità di questa edizione riguarda la sezione Racconto, riservata alle Scuole Superiori, che è rivolta a tutte le strutture scolastiche nazionali. Confermato anche il Concorso di scrittura Creativa rivolto ai detenuti degli istituti penitenziari abruzzesi.

Premi in denaro e corsi di formazione professionalizzanti in collaborazione con Confcommercio Chieti per gli studenti delle superiori, materiale sportivo e libri per tutti gli altri.

Un passo avanti anche per il Premio Terrazza d’Abruzzo sullo Sport che, nell’edizione 2024 si amplia e si rinnova in maniera netta e si presenterà al pubblico nel corso del mese di dicembre con un’apposita conferenza stampa illustrativa. Grossa novità quella delle location che riguarderanno

più Comuni della nostra Regione oltre alla confermata Guardiagrele.

Il Concorso vanta patrocini prestigiosi tra i quali quelli del Ministero della Cultura, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento Sport, Coni, Sport e Salute, Confcommercio Chieti, Camera di Commercio, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, FIGC Abruzzo, Club per l’Unesco Chieti, Università G. d’Annunzio, Fondazione Banco di Napoli.

Gli orizzonti crescono ma la finalità è sempre la stessa: promuovere il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli studenti nell’ideazione di racconti e/o fotografie con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla cultura dello sport, rafforzando il binomio Sport-Scuola, per trasmettere agli studenti valori, testimonianze ed esperienze concrete per accrescere il percorso formativo della persona attraverso lo sport.

Il tema di questa edizione 2023 per le Sezioni Racconto, Fumetto e Disegno è “Le Olimpiadi tra mito, storia e realtà”; un argomento quasi obbligato vista la competizione olimpica in programma il prossimo anno in Francia. Mentre nella Sezione Fotografia, in collaborazione con il Foto Club Chieti, il tema è “Scatti e ritratti – La passione per lo sport”.

L’Istituto scolastico può aderire inviando la scheda di partecipazione all’indirizzo mail sportevalori@gmail.com entro il 31 gennaio 2024. Previste visite programmate con i la presenza dei testimonial sportivi dell’evento che incontreranno gli studenti per raccontarsi e per promuovere i valori dello sport. Per info le scuole e i docenti interessati possono scrivere a sportevalori@gmail.com.