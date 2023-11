Duecento panchine e una bella vittoria a Pescara per mister Amaolo

Doppia festa per mister Daniele Amaolo: prima il tributo della società, con la consegna di una maglia personalizzata celebrativa del significativo traguardo delle 200 panchine con il Pineto da parte del presidente Silvio Brocco, poi la confortante vittoria interna, ancora una volta ottenuta sul rettangolo verde dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, contro la Fermana, ultima della classe.

Successo, il quarto in Serie C girone C, netto e meritato per la compagine pinetese, con il punteggio di 2-0, grazie alle reti messe a segno da Volpicelli e Chakir, con una condotta di gioco sempre a testa alta e determinata a portare a casa un altro brillante ed importante risultato.

Con i 3 punti del match di lunedì sera il Pineto cancella subito il ko di qualche giorno prima in esterna con l’Olbia e sale a quota 17 punti in classifica generale, al 7° posto in zona play off, a meno 3 dal Pescara di Zeman, proiettandosi già con grande entusiasmo alla prossima partita da affrontare, in trasferta ad Arezzo.

Foto dalla pagina Facebook Pineto Calcio