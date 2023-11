Pescara a passo lento

Non riesce a ritrovare la strada del successo in campionato (3 sconfitte e un pari nelle ultime quattro partite) il Pescara di mister Zeman.

Finisce 1-1 all’Adriatico Giovanni Cornacchia il posticipo del lunedì di Serie C girone B con il Rimini e il pubblico di fede biancazzurra, alla fine, esprime malcontento e mugugni per un'altra serata amara.

Entrambi nel primo tempo i gol: Milani sblocca subito la gara per il Delfino, ma poi gli ospiti iniziano a carburare e trovano il pari su punizione (con deviazione ) di Morra.

Qualche cambio di Zeman nel corso della ripresa, la squadra cresce, ma non affonda e va vicina al nuovo vantaggio solo in una opportunità con Merola che sfiora il gol con un'incornata che termina sul palo. Poco, troppo poco, per una squadra che doveva rialzare la testa per proiettarsi con maggiore convinzione in alta quota.

In classifica sono quinti i biancazzurri, a quota 21 punti (uno un più del sempre più sorprendente Pineto), al pari della Recanatese, a -9 dalla Torres capolista, a -6 dal Cesena secondo (ma che ha una partita in meno), a -3 dal Perugia che è terzo e ad una lunghezza dalla Carrarese quarta della classe.