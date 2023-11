Un fiume di podisti alla mitica 'Corsa di San Martino'

È da un quarto di secolo una delle corse più belle d’Italia, perché la “Corsa di San Martino” sa unire qualità, quantità, longevità, divertimento.

E poi la capacità di Controguerra e del suo comprensorio, che si compatta e lavora insieme con l’obiettivo di rendere unica una corsa podistica diversa dalle altre.

Anche quest’anno, per la 25^ edizione, un fiume di podisti ha preso parte sia alla gara podistica vera e propria di 14.9 km, sia alla passeggiata non competitiva di 5 e 8 km denominata “Mangialonga Run“, caratterizzata dai suoi ricchi ristori con cucina prelibata del luogo e un paesaggio bellissimo totalmente immerso nella natura.

Non sono stati battuti i primati della gara, ma ci sono andati non troppo lontano il vincitore maschile e la vincitrice, in una mattinata con le condizioni climatiche giuste per correre forte nel percorso collinare piuttosto impegnativo, che ogni anno propone la “Corsa di San Martino”.