Riprende a marciare spedito il Pescara di Zeman

Ha ripreso a marciare spedito il Pescara di Zdenek Zeman. Dopo il 5-0 a Pontedera, un’altra vittoria larga di punteggio per i biancazzurri che battono 4-0 l’Olbia all‘Adriatico.

Solo un brivido sullo 0-0 con Plizzari bravo a dire ‘no’ a Contini, poi tutto fila via liscio per il Delfino che va in vantaggio con uno splendido colpo di testa di Cuppone, raddoppia con Dagasso (nella foto in basso) e chiude il primo tempo con la rete di Tunjov. Poi, nella ripresa, è Aloi a firmare il poker.

Terza vittoria di fila, la quarta considerando anche la Coppa Italia e periodo buio che sembra alle spalle in apertura di un’altra settimana importante che prevede la sfida di Coppa a Catania che vale l’accesso alla semifinale della competizione ed il prossimo impegno di campionato ad Ancona, contro i biancorossi di Gianluca Colavitto.

Olbia, occasione iniziale a parte, non pervenuto. Nelle fila sarde è entrato a primo tempo iniziato il giovane centrocampista vastese Nicolò Cavuoti, poi sostituito ad inizio ripresa per un problema fisico. In campo anche l’ex Vastese Matteo Montebugnoli nella seconda parte del match.

Unico ‘neo’ di un pomeriggio davvero positivo l’assenza del tifo organizzato per via della squalifica della Curva Nord coi sostenitori biancazzurri numerosi e rumorosi all’esterno dello stadio.