Â«Lavoriamo per avvicinare lâ€™Abruzzo al resto del mondoÂ»

Corsa inaugurale per il treno della società regionale abruzzese Tua, partito dalla stazione di Pescara Centrale alle 10.40 per arrivare a Roma Tiburtina prima delle 13.55. Ripartirà alle 17:28 da Roma Tiburtina per arrivare a Pescara Centrale alle 20:52.

Con i presidenti della Giunta e del Consiglio regionali dell'Abruzzo, Marco Marsilio e Lorenzo Sospiri, presenti anche il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, il direttore generale, Maximilian Di Pasquale, e il direttore della Divisione treni di Tua, Enrico Dolfi. "Stiamo dando sostanza al progetto di avvicinare l'Abruzzo al resto del mondo a cominciare dalla Capitale - ha detto Marsilio, a bordo del convoglio Coradia Stream POP 2.0 della Alston - Arriveremo a Roma in circa 3 ore e 15 minuti, circa 10 minuti in meno rispetto ai convogli di Trenitalia. Per qualche settimana, questa tratta sarà operativa solo nei giorni festivi, poi tutti i giorni. In seguito raddoppieranno le corse con due coppie di treni con arrivo a Termini e non a Tiburtina. Da giugno 2024 questo treno, di proprietà della nostra azienda regionale, arriverà a Roma in meno di tre ore, guadagnando mezz'ora rispetto alle percorrenze di Trenitalia. Siamo molto orgogliosi del fatto che a Roma Termini oggi entrano solo due compagnie, Trenitalia di Rfi e Italo. Tua - ha sottolineato Marsilio - è la terza compagnia ferroviaria che entrerà a Termini, forse anche l'ultima, l'accesso a Termini è difficilissimo. A tal proposito, devo ringraziare non solo Trenitalia e RFI per le tracce, ma anche Regione Lazio, in particolare il presidente Rocca e l'assessore Ghera".

"Questo progetto avrà maggiore sostanza quando Rfi avrà completato i lavori di potenziamento e velocizzazione dell'intera infrastruttura - ha proseguito Marsilio - Attendiamo la chiusura della gara e l'affidamento del contratto ai contraenti dei primi due lotti. Avremo un collegamento in meno di due ore tra Roma e Pescara, meno di un'ora con Avezzano, tre quarti d'ora con Carsoli o Tagliacozzo. Cambierà la vita delle aree interne. Migliorerà la vita dei pendolari e l'Abruzzo diventerà turisticamente più accessibile e appetibile".

