Memorial 'D'Arcangelo', tutto pronto per la seconda edizione a Pescara

Dal 27 al 29 dicembre torna sui campi San Marco e Donati di Pescara il Memorial “D’Arcangelo”, organizzato da Folgore Delfino Curi Pescara e Curi Pescara nel ricordo dell’indimenticabile presidente della Curi, Nicola Peppino D’Arcangelo, imprenditore che ha lasciato il segno nella vita economica e sportiva della città di Pescara.

Il torneo è riservato alle categorie Under 15 (2009 e 2010) e Under 17 (nati dal 1° gennaio 2007 al compimento del 14° anno di età).

“Siamo felicissimi di poter ricordare l’amato Nicola Peppino D’Arcangelo con la seconda edizione di questo torneo. Per noi è una doppia soddisfazione: tenere viva tra i nostri ragazzi e gli amanti del calcio e della famiglia Curi il ricordo del presidente e allo stesso tempo allestire un torneo di grande spessore tecnico in cui far giocare e far divertire i nostri ragazzi e quelli delle società più importanti del territorio a livello dilettantistico”, ha detto l’avvocato Claudio Croce, promotore del Torneo. “Per l’Under 17 le partite si svolgeranno tra il San Marco e il Donati – aggiunge Croce – . Ringraziamo Angelo Nicolò, presidente della Gladius, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione del trofeo riservato a questa categoria”.

I GIRONI

Nella categoria Under 15, trofeo Bedavis, saranno 6 le squadre partecipanti: Curi Pescara, Pescara Calcio, Rappresentativa regionale U15 nel girone A, Gladius, River Chieti e Renato Curi Delfino Folgore nel girone B.

Tutte le partite degli Under 15 si giocheranno al San Marco, compresa la finalissima in programma il 29 dicembre alle ore 9,30.

Nella categoria Under 17, trofeo Global Business, invece, le partecipanti salgono a 8 rispetto alle 6 della passata edizione: Folgore Delfino Curi Pescara, Pescara Calcio, Rappresentativa regionale U17 e River Chieti nel girone A, Renato Curi Delfino Folgore, Curi Pescara, Francavilla e Gladius nel girone B.

Tutte le partite del torneo riservate agli Under 17 si svolgeranno al “Donati”, ad eccezione della finalissima, in programma il 29 dicembre alle ore 11 al San Marco.