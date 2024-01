Cantera Adriatica, festa azzurra per i 18 anni di Lucrezia Meletti

Settimana da ricordare a lungo per la Cantera Adriatica e per la grigioazzurra Lucrezia Meletti, che ha spento le sue 18 candeline… sul campo. Non con le compagne di squadra, ma con la selezione nazionale Under 20 della LND Femminile, in raduno da martedì a Veronello.

Allenamento sotto la pioggia in maglia azzurra, con il sorriso sempre stampato sul volto per il trenino che sfreccia sulla fascia della squadra di Eccellenza allenata da mister Galanti.

Meletti torna oggi ad allenarsi con la sua squadra per prepararsi alla partita casalinga di domenica prossima contro l’Avezzano.

Nel fine settimana scorso una sola vittoria in casa Cantera, quella dell’Under 15 provinciale (2-4 in casa della Renato Curi Delfino Folgore). Pareggio per l’Under 17 regionale (1-1 a Cepagatti, grigioazzurri ad un punto dalla zona salvezza). Poi tre ko: perdono infatti le formazioni di Seconda categoria (in casa contro il Montebello), di Eccellenza Femminile (contro la Bacigalupo in trasferta) e Under 15 regionale (in casa contro la Renato Curi Pescara).

Oggi pomeriggio ricomincia il campionato dell’Under 14 dopo la sosta natalizia.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 8a giornata: Cantera Adriatica – Giffi Avezzano, domenica 21 gennaio, ore 14,30 campo Flacco;

Seconda categoria Girone C: Catignano – Cantera Adriatica, domenica 21 gennaio, ore 15, campo Flacco;

Under 17 regionale girone B: Cantera Adriatica – Villa 2015, domenica 21 gennaio, ore 17,30 campo Flacco;

Under 15 regionale girone C: Spoltore – Cantera Adriatica, sabato 20 gennaio, ore 18,30 campo Caprarese;

Under 15 provinciale girone B: Cantera Adriatica – 2000 Calcio Montesilvano, lunedì 22 gennaio, ore 15,30 campo Flacco.

Under 14 regionale girone A: Cantera Adriatica – Gladius Pescara, giovedì 18 gennaio, ore 18,30 campo Flacco