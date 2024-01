Pediatria, esperti a confronto

Analisi delle linee guida esistenti e delle patologie più significative in età evolutiva; linee guida che saranno messe a confronto con la ricerca scientifica e con quanto di nuovo emerge nel settore.

Queste le finalità del convegno "Nuove evidenze in gastroenterologia pediatrica", che vedrà confrontarsi in Abruzzo i massimi esperti di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica in Italia.

L'appuntamento con l'incontro scientifico è per sabato 20 gennaio, dalle 8 alle 14, all'Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare.

L'iniziativa è stata organizzata da Giuliano Lombardi, ex direttore dell'Unità Operativa Complessa Pediatria dell'ospedale di Pescara, esperto in gastroenterologia pediatrica.

L'evento è promosso con il patrocinio dell'associazione Due Ali per Pescara e della Asl del capoluogo adriatico.

I lavori prenderanno il via alle 8:45 con la presentazione del convegno a cura di Lombardi e di Maurizio Aricò, attuale direttore dell'Uoc Pediatria di Pescara. L'incontro scientifico sarà diviso in quattro sessioni: la prima riguarda la malattia infiammatoria cronica intestinale, con l'intervento di Maria Teresa Iliceto, e la diagnostica strumentale, con il primario di Parma Gian Luigi de' Angelis. La sessione si concluderà con la lettura magistrale di Annamaria Staiano, presidente nazionale della Società italiana di Pediatria. La seconda sessione prevede gli interventi di Vassilios Fanos, docente all'università di Cagliari, che parlerà di microbiota e probiotici nei primi mille giorni, di Lombardi, sul reflusso gastroesofageo, e di Fernando Maria de Benedictis, ex primario di Ancona, sulla connessione tra reflusso e problemi respiratori. La terza sessione è dedicata alla gestione nutrizionale, con Claudio Romano dell'università degli studi di Messina, all'esofagite, con Caterina Strisciuglio dell'università di Napoli, e alla celiachia, con Carlo Catassi, già presidente della Società italiana di Gastroenterologia pediatrica.

L'ultima sessione riguarda, infine, la colestasi, con Giuseppe Maggiore, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la pancreatite acuta e cronica, con Paola De Angelis, primario al Bambino Gesù di Roma.