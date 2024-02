Pattinaggio Corsa, a Pescara secondo weekend di gare per gli Indoor 2024

Pattinaggio Corsa nuovamente protagonista a Pescara in questo fine settimana.

I 175 metri a curve sopraelevate del Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” tornano ad ospitare il Campionato Italiano Indoor 2024, per le categorie Ragazzi e Ragazzi 12, quest’ultima valida per il Trofeo Skate Italia. Dopo il grandissimo successo e la rilevante partecipazione dello scorso weekend, che ha visto assegnare nella città adriatica gli assoluti Senior, Junior e Allievi, spazio ora ai più promettenti e giovani interpreti della velocità su rotelle.

Lo spettacolo è iniziato ieri venerdì 23 febbraio con le prove di tutte le gare che lasceranno poi la scena alla competizione vera e propria di sabato 24 e domenica 25 febbraio. Campionati Italiani che si confermano, già con la sola prima settimana di gare, tra gli eventi più importanti della stagione sportiva in ambito nazionale. La manifestazione, promossa dalla Federazione Italiana sport Rotellistici e organizzata dalla ASD Pattinaggio Pescara, con il sostegno del Coni, della città di Pescara e della Regione Abruzzo, farà registrare nei due weekend di competizioni numeri record, con un incremento di partecipanti del 40% superiore rispetto alla passata edizione. 30 titoli tricolore, più di 1000 atleti e oltre 80 società provenienti da tutta italia. Significativa la presenza dei pattinatori abruzzesi tra gli oltre 400 atleti che, sabato e domenica, lotteranno per le medaglie delle categorie Ragazzi e Ragazzi 12. Giovani promesse come Diego Cicconi, Alessandro Marcelli e Mia Micucci della Rolling Bosica di Martinsicuro; Alberto Rodi e William Sean Patacca della Giulianova S. Inline; Giorgia Di Nicola e Stella Parisse del CPGA Asd L’Aquila; Sofia Di Girolamo della Asd Patt. Pescara; Eva Secone del Pescara Roller Team.

“Gli Indoor ribadiscono di essere un evento fondamentale per la stagione del pattinaggio - ha detto il presidente del Comitato regionale Fisr, Giovanni Di Eugenio - Siamo qui a Pescara alla quinta edizione negli ultimi sei anni. Avremo indicazioni importanti dai più giovani. Il prossimo fine settimana ci sarà ancora tanto spettacolo, con un pubblico di appassionati che arriverà in città. Un aspetto da non sottovalutare anche dal punto di vista del turismo”.

Un appuntamento da non perdere, quello del prossimo fine settimana al Pattinodromo “Ex Gesuiti”. Pescara teatro per il secondo anno consecutivo degli Indoor. Manifestazione apripista dei World Skate Games Italia che a settembre saranno protagonisti in Abruzzo con ben 6 discipline, tra cui ovviamente il pattinaggio corsa, in sette comuni di tutte le quattro province regionali.

Programma Gare

Sabato 24 febbraio

ritrovo Giuria ore 08:00

Gara giro atleti contrapposti R12/R m/f qualifiche

Gare di fondo R12/R m/f qualifiche/semifinali

Pomeriggio - ore 14:30 - ritrovo Giuria

Gara di fondo RF semifinali

Gara giro atleti contrapposti R12/R m/f finali

Gara di fondo R12/R m/f finali

Premiazioni

Gara americana R12/R m/f qualifiche

Domenica 25 febbraio

ritrovo Giuria ore 08:00

Gara sprint R12/R m/f qualifiche

Gara sprint R12/R m/f quarti di finale

Gara sprint R12/R m/f semifinali

Gara sprint R12/R m/f finali

Pausa

Gara americana R12/R m/f finali