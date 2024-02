Riecco il 'Cross dei Vigneti'

Giunge quest’anno alla seconda edizione il Cross dei Vigneti che si ripropone domenica 25 febbraio sulle campagne attorno Alanno.

Si tratta di una manifestazione che vuole ripetere il grande successo dello scorso anno ed è promossa dall’Atletica Val Pescara, impegnata nella promozione dell’atletica e di tutta l’attività podistica specialmente con i più piccoli.

La gara si svolge su un suggestivo tracciato di 2,5 chilometri con lievi ondulazioni attorno i terreni di Vigneti Tocco (del titolare Enisio Tocco) che accolgono la partenza, l’arrivo e la logistica.

Il Cross dei Vigneti si preannuncia spettacolare e tale da mettere in luce coloro che sono avvezzi a questa disciplina, oltre ad iniziare nel miglior modo la stagione del Corrilabruzzo UISP.

Il cronoprogramma giornaliero prevede il ritrovo alle 8:30 presso Vigneti Tocco ad Alanno Scalo, alle 9:15 il via per le categorie femminili tutte, quelle maschili over 60 e la passeggiata non competitiva di 5 chilometri (2 giri del percorso). Alle 10:30 lo start per le categorie maschili dai 16 ai 59 anni (3 giri del medesimo tracciato). A partire dalle 11:30 le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze dai 0 fino ai 15 anni.

Alle 12:15 circa le premiazioni che interessano i primi tre assoluti uomini e donne delle due fasce di partenza, i primi tre di ogni categoria, i primi cinque di categoria dei bambini e ragazzi e le prime tre società più numerose.