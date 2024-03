Passo falso del Pescara Pallanuoto: la Roma 2020 vince 11-10

Disco rosso per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che cade per 11-10 nella vasca della Roma 2020 nella prima giornata di ritorno del girone 3 del campionato di serie B. Una patita, quella giocata allo stadio del nuoto di Monterotondo, girata nel terzo tempo, dove i padroni di casa con un parziale di 6-1 sono passati dal meno 2 al più 3. In precedenza, il direttore di gara Puglisi aveva espulso il croato del Delfino Cunko, una scelta che ha innervosito la squadra biancazzurra. Poi, nonostante il forcing finale, la squadra guidata da Paolo Malara non è riuscita a completare la rimonta, fermandosi a una lunghezza dai padroni di casa. In classifica i biancazzurri restano al comando insieme al WP Bari, al termine di un sabato dove in vetta hanno perso tutte.

Nel primo tempo segnano Cariello, Giordano, Bartocci, Re e ancora Bartocci. Dopo la pausa le reti sono di Micheletti, Cariello e De Vincentiis. Al rientro dall'intervallo lungo break del padroni di casa che segnano sei gol grazie alle due di Careiello, due di Romanini, Piacentini e Giacomozzi. Nell'ultimo parziale le marcature portano la firma di De Vecchis, De Vincentiis, Cariello, Russo, Bartocci, ancora Russo e Giordano.

“Abbiamo sbagliato molto nel terzo tempo, che nella pallanuoto rappresenta spesso il momento della verità”, spiega al termine mister Paolo Malara. “Peccato perché eravamo partiti bene e nel finale abbiamo provato a riprendere l'avversario. La squadra non mi è dispiaciuta, anche sotto il profilo atletico i ragazzi hanno dato buone risposte. Questo è un campionato equilibrato, dove non ci sono squadre materasso o schiacciasassi. Ogni sabato si può vincere e perdere con chiunque, i risultati lo dimostrano. Ora torniamo a lavorare e pensiamo alla prossima”.

Tabellino

PARZIALI: 2-3, 1-2, 6-1, 2-5

ROMA 2020: Santoni, Castaldo, Romanini (2), Piacentini (1), Cariello (5), Re (1), Moroni, Fiorita, De Vecchis (1), Giacomozzi (1), Musso, Cum, Pandolfi, Righetti. All. Calderone

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (1), Fredducci, De Luca, Cunko, Dell'Elce, Giordano (3), Russo, Micheletti (3), Bartocci (3), Cerasoli, Castagna, Brandoni. All. Malara