Marco D’Amore ha presentato “Caracas” al The Space

"Ieri, presso The Space Cinema di Montesilvano, prima della proiezione del suo nuovo bel film "Caracas", ho avuto il piacere di conoscere e ascoltare il bravissimo attore e regista Marco D'Amore. Nell'occasione, per la quale ringrazio il direttore del multisala Mauro Drago e la proprietà del centro, ho dato il benvenuto a Marco nella nostra città e fatto lui i complimenti per la brillante carriera". E' quanto scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

Il bello della vita è proprio questo: ignorare che cosa accadrà domani. Tale riflessione è alla base della trama di "Caracas", il nuovo film di Marco D'Amore dietro alla macchina da presa dopo l'esperienza con "L'immortale", disponibile dal 29 febbraio in tutte le sale cinematografiche italiane.

Il cast vanta la presenza di Toni Servillo, dello stesso Marco D'Amore e di Lina Camélia Lumbroso. Una produzione a cura di Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Il lungometraggio, assolutamente da non perdere, è tratto dall’opera letteraria “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea.