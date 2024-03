Playout, buona la prima per Pescara Basket: San Nilo Grottaferrata battuta 77-67

Finisce 77-67 la prima sfida dei playout che si è disputata ieri sera al Palaelettra tra Pescara Basket e San Nilo Grottaferrata. I biancazzurri, sempre in partita, hanno tenuto il pallino del gioco dall'inizio alla fine. Coach Di Tommaso schiera allo starting five Capitanelli, Stefanov, Matera, Ranitovic e Kamate. Iniziano subito bene i padroni di casa, con Ranitovic che mette a segno 2 punti, seguito dai 2 punti di Stefanov. Una bomba di Matera da 3 porta il risultato sul 7-2, poi viene chiamato il primo time out. Con Ranitovic si sale sul 9-2, e già si inizia a capire quale sarà l'andamento del match. Anche Stefanov trova i 3 punti portandoci sul 12-4 e, poco più avanti, sul 19-11 ancora con una bomba da 3 (8 punti personali), mentre Di Tommaso richiama Capitanelli e getta nella mischia Cisse. Due tiri liberi di Reali fissano il risultato del primo quarto sul 19-13.

Al rientro, la situazione non cambia: è ancora Pescara. Kamate ci spinge verso il 25-13 e Ranitovic sigla il 27-13. Entrano Cicchetti e il neo acquisto Ielmini, ma si fa rivedere anche Maralossou, tornato in riva all'Adriatico qualche giorno fa. Nuovo time out sul 33-22, ma ormai i padroni di casa non si fermano più: Cicchetti mette a segno il 37-23, e si va all'intervallo lungo sul punteggio di 41-23. Anche il terzo tempo va bene: con Ranitovic si arriva a 43-23, marcando un distacco dai nostri avversari di ben 20 punti. Va a canestro pure Maralossu, ed è 52-27. Il divario sale fino al +26 per noi quando il tabellone dice 55-29. Il terzo quarto si conclude 60-36.

Nell'ultimo tempo viene chiamato ancora un time out sul risultato di 69-56. I laziali riescono a recuperare terreno, approfittando di un piccolo calo di concentrazione dei locali, e si portano sul 75-65 a 20 secondi dalla fine. Ma ormai la strada è tracciata: vincono i biancazzurri, imponendosi come detto per 77-67. “Abbiamo iniziato con il piede giusto, e ringraziamo il pubblico che ha risposto presente per questa gara in casa: avevamo chiesto la presenza dei nostri sostenitori per darci una mano, e così è stato. Pertanto li ringraziamo e li aspettiamo per gara 3 in casa con Mondragone sabato 16 marzo alle ore 19, in modo da far sentire tutto il loro calore alla squadra”, si legge in una nota della società.

Soddisfatto coach Fabio Di Tommaso: "Abbiamo fatto bene i primi tre quarti, con una buona intensità e una difesa che ha tenuto il ritmo alto. Abbiamo effettuato delle buone scelte, ci siamo passati la palla e abbiamo trovato buoni tiri e buone conclusioni, realizzando buoni canestri. Poi nel quarto tempo, come succede spesso, abbiamo subito un calo sia fisico che mentale, facendo riavvicinare Grottaferrata. Tuttavia avevamo un buon margine di vantaggio, e quindi abbiamo provato ad amministrare quei punti in più che avevamo accumulato, riuscendo a portarceli fino alla fine".