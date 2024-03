Pescara Pallanuoto-Club Aquatico, ad Avezzano il derby per la vetta della classifica

Torna il derby pescarese tra Pescara Pallanuoto e Club Aquatico. La seconda giornata di ritorno del girone 3 del campionato di Serie B metterà di fronte, stamane, biancazzurri e orange in una partita che può dare risposte importanti in chiave classifica. La squadra allenata da Paolo Malara guida il torneo con 21 punti insieme al WP Bari, mentre gli ospiti inseguono a due lunghezze a braccetto con la Roma 2020. Entrambe le squadre vogliono conquistare un posto nei play-off promozione e dopo i due ko maturati nell'ultimo turno vedono proprio nel derby l'occasione per il riscatto.

Si gioca nella piscina Centro Italia Nuoto di Avezzano, con inizio alle 12.45 e diretta streaming sulla pagina Facebook del Pescara N e PN. Come accaduto anche in occasione del derby d'andata, l'indisponibilità delle Naiadi ha costretto le squadre a trovare una vasca alternativa dove poter disputare l'incontro. Da inizio anno Avezzano è di fatto la casa del Pescara Pallanuoto, che ha disputato qui tutte le sfide interne del campionato.

“In una stagione caratterizzata fin qui dall'indisponibilità delle Naiadi, siamo felici di aver trovato nella piscina di Avezzano una valida soluzione per consentire la regolarità delle nostre attività”, spiega la presidentessa del Pescara Pallanuoto Stefania Scolta. “Tra l'altro, per me che sono di Avezzano è una doppia soddisfazione. Domani porteremo un doppio spettacolo, in vasca e sugli spalti. Ci tengo a ringraziare l'impianto avezzanese che è sempre stato vicino alla nostra Società”.

Sulla partita invece interviene mister Paolo Malara (foto), che ha tutti i giocatori a disposizione: “Dobbiamo rimanere tranquilli, fare quello che sappiamo fare, senza farci prendere dalla frenesia”, spiega l'allenatore del Delfino. “La squadra in settimana ha lavorato bene, con intensità. È una partita importante come tutte. Mi aspetto una gara diversa rispetto all'andata: lì mancavano diversi elementi ad entrambe le squadre, ma devo dire che i miei ragazzi giocarono una sfida quasi perfetta. Oggi sarà un'altra storia”.