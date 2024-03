Si cambia ancora in casa Pescara: Giovanni Bucaro si Ã¨ dimesso

Dopo Zeman si cambia ancora in casa Pescara: l'allenatore biancazzurro Giovanni Bucaro si è infatti dimesso.

Il tecnico, già ieri sera nel dopo partita di Rimini-Pescara, aveva lanciato un messaggio eloquente salutando il suo vice Diego Labricciosa e non salendo sul bus societario insieme al resto della squadra. Ora è arrivata l'ufficialità.

Ciò che ha fatto decidere a Bucaro, in maniera irreversibile, di rimettere il proprio incarico è stata la pesante sconfitta rimediata al Neri: 5-1 il risultato finale, con i goal di Delcarro, Morra (doppietta), Lamesta e Ubaldi. Per i biancazzurri era andato in rete soltanto Merola. Ora bisognerà vedere chi verrà chiamato a sostituirlo.