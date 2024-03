Ginnastica artistica: atlete pescaresi strappano un pass per i campionati nazionali 'Csen Cup'

L’Asd Accademia Biancazzurra di Pescara fa il pieno di podi nell’ambito della prima fase regionale “Csen Cup” Individuali e Squadra, valida per la qualificazione ai campionati nazionali che si svolgeranno dal 28 maggio al 2 giugno a Cesenatico. Le allieve della scuola pescarese, grazie agli ottimi risultati ottenuti nella fase regionale che si è svolta a Spoltore, strappano un pass per le gare nazionali.

In particolare, Ludovica Del Papa ha ottenuto il primo posto nella categoria “Allieve A individuali”, così come Chiara Amatobene nella categoria “Allieve B individuali”, mentre Claudia D’Aroma e Giorgia Simeoni sono arrivate al secondo posto rispettivamente nelle categorie “Esordienti individuali” e “Junior A individuali”. Primo posto anche nella categoria “Allieve B squadra”, con Carolina Blasetti, Alice Ranalli, Roberta Resta, Lucrezia Ilari e Francesca Pallotta, nella categoria “Junior A squadra”, con Mariachiara Papalia, Carlotta Pangiarella, Liliana Mastrangelo, Diletta Di Febbo e Chiara Zurlino, e nella categoria “Senior squadra”, con Michela Tempesta, Letizia Di Giacomo, Ludmila Carpineta, Azzurra D’Alessandro e Michela Cirulli.

Ottimi risultati anche per Giorgia Colella, che ha conquistato il sesto posto nella categoria “Esordienti individuali”, per Marianna Testa e Ginevra Gigli, rispettivamente sesta e ottava posizione nella categoria “Junior A individuali” e per Astou Ngaido, settimo posto nella categoria “Junior B individuali”. A curare la preparazione delle piccole atlete è stata la titolare dell’Asd Accademia Biancazzurra, Milena Pesolillo, docente di motoria al liceo Maior, supportata dal suo staff, composto da Tonino Torresi, Martina Del Zozzo e Paola Pomante.

“Un risultato che ci riempie di gioia e che è motivo di orgoglio per la città, che sarà rappresentata ai campionati nazionali da atlete dalle qualità straordinarie – commenta Pesolillo - Un plauso va alle nostre allieve, che si sono preparate per le qualificazioni con passione, impegno e dedizione. La nostra è una palestra non solo di sport, ma anche e soprattutto di vita. La nostra parola d'ordine, infatti, è inclusività: consentiamo anche ai ragazzi diversamente abili di partecipare alle attività e garantiamo l'iscrizione gratuita a chi non ha la possibilità di pagare la quota. Lo sport è socialità, è crescita, è condivisione. Il nostro obiettivo - conclude l'ideatrice di Accademia Biancazzurra - è quello di renderlo accessibile a tutti".