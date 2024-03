Playout, brutto stop casalingo per la Pescara Basket: contro Mondragone finisce 58-65

Finisce 58-65 la partita di play out giocata ieri sera al Palaelettra tra Pescara Basket e Mondragone. Un vero peccato per i biancazzurri che, dopo aver dominato per quasi tutto il tempo, hanno perso di poco quella che era una gara molto importante in casa. Allo starting five, coach Fabio Di Tommaso schiera Ranitovic, Capitanelli, Kamate, Matera e Stefanov. Ed è proprio quest'ultimo a siglare i primi 2 punti dell'incontro, dopo di che Ranitovic porta il risultato sul 4-0 e 6-0 con due grandi giocate. Viene chiamato il primo time out da Mondragone, poi ancora Ranitovic mette a segno l'11-5. Il primo tempo si conclude 19-14 per i biancazzurri, che riescono a mantenere il vantaggio anche quando si tratta di andare all'intervallo lungo: 30-28. La terza frazione vede invece una piccola flessione e termina in perfetta parità: 51-51. Ma nell'ultimo quarto la solita paura di vincere blocca i padroni di casa e consente ai loro avversari di superarli.

“Tranne il primo tempo, abbiamo commesso troppi errori, anche banali. Non si può più giocare in questa maniera, urge un cambio di direzione. Ora ci aspettano due match fondamentali, entrambi in trasferta, e bisognerà affrontarli con un piglio nuovo”, si legge in una nota della società.

Queste, invece, le dichiarazioni di coach Di Tommaso: "Siamo stati completamente inconsistenti a livello di squadra. Al di là dei meriti di Mondragone, noi abbiamo giocato solo in modo estemporaneo in attacco e sofferto la loro costante pressione e intensità difensiva che ci hanno portato a far perdere tanti possessi, 21 palle perse, di cui alcune determinanti. Abbiamo perso tutti i duelli individuali in difesa e mostrato limiti di compattezza e unità di squadra. E questo non ci ha permesso di imporre il nostro ritmo e gioco alla partita".

Tabellino

Pescara Basket - Centro Basket Mondragone 58-65

Pescara: Matera 8, Stefanov 19, Ielmini, Maralossou 2, Ranitovic 13, Del Prete, Pichierri ne, Capitanelli 3, Serrapica ne, Kamate 10, Cicchetti 3, Cisse ne. All. Di Tommaso

Mondragone: Niccolai 2, Di Napoli 10, Verazzo 11, Sannino ne, Pagliaro 16, Tonfack 9, Okoro ne, Puoti 2, Mrgic, Hajrovic 15.

Parziali: 19-14, 11-14, 21-23, 7-14.

Progressivi: 19-14, 30-28, 51-51, 58-65.

Usciti per 5 falli: Ranitovic (Pescara)