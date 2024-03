Pallanuoto, il Pescara vince in rimonta: CC Lazio battuto 16-13

Con un grande finale di gara il Pescara Nuoto e Pallanuoto ribalta il CC Lazio e vince in rimonta 16-13. Una partita non facile per i biancazzurri quella che si è giocata al Foro Italico di Roma, dove i ragazzi di Paolo Malara sono partiti male, andando sotto anche di 5 reti, prima di risalire la china. A fare la differenza nell'ultimo tempo un break di 7-0 e la condizione fisica del Pescara, capace di uscire alla distanza. Con questo successo i biancazzurri mantengono il passo del WP Bari in vetta al girone 3 del campionato di Serie B, allungando rispetto al terzo posto. Sabato prossimo sfida interna contro la RN Roma Vis Nova.

Cc Lazio in gol con Morolli, pareggia Giordano, poi allungano i locali grazie a Taraddei, Riccioli e Fabbri, prima della rete di Micheletti. Dopo la pausa segnano Stella e Riccioli, risponde De Vincentiis, poi doppietta di Riccioli, quindi Giordano, De Vincentiis e Cunko, prima del rigore del solito Riccioli. Al rientro dalla pausa lunga il Pescara va in gol con Micheletti e De Vincentiis, risponde Mazzi, poi Russo, Mosca e Parrini. Poi uno straordinario quarto tempo del Pescara, che dopo aver incassato la rete di Pulcini va in gol sette volte grazie alle doppiette di De Vincentiis e Micheletti e ai centri di Russo, Giordano e Bartocci.

“Nei primi due tempi sembrava una partita stregata, ma siamo stati bravi a rimanere in gara” spiega al termine il portiere del Pescara Tommaso Brandoni. “Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto sulla gestione dei momenti delicati e oggi questo si è visto. Sono contento di essermi fatto trovare pronto: anche due settimane fa mi ero dato il cambio con Paolo Prosperi, ma lì le cose non erano andate bene. Ringrazio mister Malara per la fiducia”. E chiude: “Credo che in un campionato dove nessuno ti regala nulla, ci giocheremo il primato con il WP Bari”.

Tabellino

PARZIALI: 4-2, 5-4, 3-3, 1-7

CC LAZIO: Conti, Parrini (1), Riccioli (5), Pulcini (1), Morolli (1), Mosca (1), Mazzi (1), Benedetti, Basile, Fabbri (1), Stella (1), Taraddei (1), Orlandi, Detti. All. Maccioni

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (5), Fredducci, De Luca, Cunko (1), D'Incecco, Giordano (3), Russo (2), Micheletti (4), Bartocci (1), Cerasoli, Castagna, Brandoni, Dell'Elce. All. Malara