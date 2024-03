Pillon dice no al ritorno a Pescara, ora Sebastiani punta tutto su Stellone

Dopo le dimissioni di Giovanni Bucaro il Pescara è ancora alla ricerca del nuovo mister, che diventerebbe così il terzo allenatore a sedersi sulla panchina biancazzurra in questa stagione. Bucaro, infatti, era a sua volta subentrato a Zdenek Zeman. Il campionato incombe, e al momento la guida tecnica è stata assunta dall'ex vice di Bucaro, cioè Diego Labricciosa. Ma il “colpo” con il grande nome tarda ad arrivare. È inutile dire che siano in pochi, a questo punto del torneo, a volersi prendere la patata bollente accettando un incarico che si rivelerebbe senza dubbio gravoso.

A conferma di questo ragionamento hanno già detto di no due illustri ex quali Bepi Pillon (il cui ritorno era auspicato da molti tifosi) e Delio Rossi. Adesso si sta sondando Stellone, sul quale il presidente del sodalizio adriatico, Daniele Sebastiani, sembra voler puntare tutto o, per lo meno, una larga parte. Tutto sta nel riuscire a convincere l'ex allenatore di Frosinone, Palermo e Ascoli sulla bontà del progetto e, soprattutto, sulle reali potenzialità di questo organico, che continua a puntare ai playoff. Staremo a vedere cosa accadrà domani.