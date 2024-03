Consiglio regionale, Santilli ha la possibilità di essere ripescato

L'attuale assessore comunale al verde pubblico, parchi e istruzione, Gianni Santilli, potrebbe rientrare in consiglio regionale se dal riconteggio dei voti emergesse una realtà diversa rispetto a quella che, una settimana fa, ha portato alla costituzione dell'attuale assise. Santilli, infatti, candidato nella lista Marsilio Presidente, potrebbe vedersi scattare il seggio nel collegio di Pescara, ma in quel caso sarebbe a rischio il posto del leghista Vincenzo D'Incecco, riconfermato in consiglio regionale dopo essere già stato il capogruppo del Carroccio nella consiliatura ormai giunta al termine. Ad ogni modo, la prossima settimana sarà la Corte d'Appello a decidere se, su questo caso, dovranno rendersi necessarie o meno nuove verifiche.

Santilli, interpellato da PescaraNews.net, si mostra prudente (o, per meglio dire, scaramantico), limitandosi a dire: “Con 2642 preferenze sono stato il più votato in Abruzzo nella lista di Marsilio Presidente, e per questo straordinario risultato ringrazio ovviamente tutti i miei elettori. Certo, c'è un po' di delusione per il perverso sistema elettorale. C'è chi è rientrato con 1013 voti, e addirittura un neo consigliere, che proviene proprio dalla mia lista, ha preso 600 voti meno di me, riuscendo ad accedere all'Emiciclo da cui invece il sottoscritto è stato escluso. Vediamo cosa succederà. Di sicuro la mia è stata una significativa vittoria, sia numerica sia morale”.