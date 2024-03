Con la festa del papÃ  tornano le iniziative per la donazione di sangue

La festa del papà è vicina ed è un appuntamento imperdibile. Sia per festeggiare i papà come ovvio che sia, ma anche per consentire ai papà di essere sempre più in forma. E quindi Avis Pescara che è da sempre vicina alla salute, alla sua cura e soprattutto alla sua prevenzione con la donazione di sangue, ha deciso di fare un regalo a tutti i papà donatori e a tutti quei papà che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo delle donazioni.

Nello specifico, si tratta di uno screening gratuito della vista che si terrà martedì 19 marzo dalle 15 alle 18 nella sede pescarese di Avis in Piazza Salvo D'Acquisto 19/21. Chi segue le attività dell'Avis è a conoscenza di quanti screening e iniziative vengano proposte a chi ha cura della proprie salute e degli altri, come è avvenuto ad esempio pochi giorni addietro con lo screening endocrinologico in occasione della Festa della Donna.

Si continua quindi su questo filone fondamentale. Avis Pescara ringrazia in una nota "Salmoiraghi & Viganò" per il supporto in occasione dei controlli della vista associati alla figura del papà donatore.