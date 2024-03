Missione compiuta, l'Italia vince a Pescara

Missione compiuta: l’Italia di Riccardo Trillini vola al terzo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025 di Croazia, Danimarca e Norvegia di pallamano.

Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, di fronte a 1.300 spettatori e alla presenza del vice-commissario straordinario Elisa Santoni, gli azzurri si impongono sul 33-31 (p.t. 16-16), bissano il successo dell’andata ottenuto mercoledì scorso ad Hasselt (29-25) contro il Belgio e, più di tutto, approdano all’ultimo step d’accesso alla manifestazione iridata. Già delineato il futuro della Nazionale: tra 8 e 12 maggio, prima in casa e poi in trasferta, sarà doppio confronto con il Montenegro, 14esimo agli EHF EURO 2024 del gennaio scorso.

Il direttore tecnico Riccardo Trillini a fine gara: “L’inizio è stato molto difficile. Sapevamo che il Belgio avrebbe potuto fare dei break. Lo hanno fatto subito, mentre noi non riuscivamo a correre con ordine col cambio attacco-difesa di Marrochi. Abbiamo un po’ sistemato le cose, il gioco veloce ha funzionato meglio. Poi, nel secondo tempo, abbiamo avuto un Andrea Colleluori ad alti livelli e questo ha propiziato la crescita di tutta la squadra. Era una gara difficile a livello caratteriale e voglio elogiare i ragazzi per ciò che hanno dimostrato. Volevamo vincerla, non soltanto passare il turno e ci siamo riusciti. Il Montenegro? Abbiamo tante rotazioni a disposizione, giochiamo bene in corsa e abbiamo dimostrato un’alta intensità difensiva. Sarà molto difficile, ma vogliamo sognare”.

da federhandball.it

foto dalla pagina Facebook FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball