A Pescara i Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio

Sarà Pescara a ospitare dal 4 all’8 settembre i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio, un evento sportivo che porterà nel capoluogo adriatico 700 atleti e 350 imbarcazioni. “L’ennesima occasione colta al balzo da una città che è stata scelta per i successi registrati negli anni precedenti nello svolgimento di simili eventi e per la solidità della stessa macchina organizzativa, che vede la partnership dei tre Club Velici del territorio, ossia il Circolo Nautico Pescara 2018, la Lega Navale sezione di Pescara, e l’ASD Svagamente”, ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli nel corso della conferenza stampa odierna convocata per ufficializzare l’aggiudicazione dei Campionati Italiani Giovanili della Federazione Italiana Vela in doppio, evento patrocinato anche dalla presidenza del consiglio regionale.

“Pescara si prepara a vivere un settembre di grandi eventi, a partire da quelli sportivi con i Campionati Italiani di Vela che con 700 atleti impegnati in mare ci regaleranno uno spettacolo straordinario – ha detto il sindaco Carlo Masci – Un evento che peraltro vedrà protagonisti i più giovani, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, e l’amministrazione comunale ci metterà impegno, cuore e passione affinchè l’iniziativa possa essere una pietra miliare. Il ringraziamento va anche alle Associazioni Velistiche che scendono in pista per allenare il talento dei nostri ragazzi con uno sport sostenibile. Infine è evidente il ruolo ormai assunto da Pescara nel panorama nazionale e internazionale, ovvero una città adriatica sempre più spesso scelta per ospitare eventi sportivi di rilevanza enorme, era successo a settembre con i Master mondiali di atletica, oggi con la Vela, e già nei giorni scorsi per i Campionati mondiali di Sport a Rotelle”.

Durante la manifestazione si allestirà il Villaggio della Vela al Marina di Pescara, uno spazio vivo che consentirà a tutti i ragazzi di avvicinarsi e conoscere le imbarcazioni, oltre che ad accogliere gli atleti al rientro dalle gare. Ogni Circolo avrà un proprio corner e si occuperà di una o più categorie in gara. Si partirà il 4 settembre alle 17.30 con una sfilata, che partirà dal Villaggio della FIV per arrivare alla Nave di Cascella, e la cerimonia dell’Alzabandiera e una banda ufficiale. Tutti gli atleti saranno divisi per regione di provenienza. La manifestazione si svolgerà su 4 campi di regata.

Soddisfatta la vicepresidente del Coni Abruzzo, Alessandra Berghella: “Il ringraziamento va alla Regione Abruzzo e al Comune di Pescara per la sensibilità sempre dimostrata in tali occasioni. Il Campionato ci offrirà quattro giornate in cui cercheremo di trasmettere ai giovani la bellezza di tale disciplina sportiva”.