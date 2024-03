Al PalaFebo i campionati regionali under 14 di scherma 2024

Si sono svolti a Pescara, nella cornice del PalaFebo, i campionati regionali under 14 di scherma 2024. Grande soddisfazione per la città di Chieti, che vede tornare a casa la spedizione degli atleti Teate Scherma carica di ori: ben 7 le vittorie conquistate, accompagnate da 6 argenti. Le giovani leve teatine hanno prevalso in 7 delle 8 categorie in cui gareggiavano, conquistando il primato under 14 nella specialità della Spada e in quella del Fioretto Femminile. Ad aprire la giornata di gare sono stati i più giovani, classe 2013. Nella categoria dei Maschietti Spada è Gabriel Mattioli a laurearsi campione regionale, superando in finale per sole due stoccate il compagno di sala Sunny Giannandrea, medaglia d'argento.

È Mariastella Cipressi la campionessa nella categoria Bambine Spada: anche per lei sono due le stoccate di vantaggio sulla compagna di club Aurora Di Santo, che sale sul secondo gradino del podio. Un altro oro arriva dalla categoria Bambine Fioretto, dove Galatea Mazzotti si aggiudica il gradino più alto del podio. È medaglia d'argento nei Maschietti Fioretto, grazie ad Alberto Spinosi. Non sono mancate le soddisfazioni anche con i più grandi: nella categoria Giovanissime Spada, classe 2012, Anastasia Gentile si aggiudica il titolo di campionessa regionale. Nei Giovanissimi Spada è ancora finale tutta firmata Teate Scherma: la spunta Piergiorgio Del Grosso, che sale sul gradino più alto del podio, secondo posto per Davide Braga.

Doppia medaglia anche per i Ragazzi Spada: nella finale tutta in verde per i classe 2011 è Ivan Grygoriev a conquistare la medaglia d'oro, superando di due stoccate il compagno di sala Alessandro Gattabria, che torna a casa con l'argento. Doppio podio anche per quanto riguarda gli Allievi Spada: tra i classe 2010 è Francesco D'Amico a conquistarsi il titolo di campione regionale, accompagnato da Daniel Offer sul secondo gradino del podio.

Oltre ai successi degli agonisti, spazio è stato dedicato ai più piccoli con una manifestazione promozionale priva di classifica per permettere anche ai più giovani di assaggiare le emozioni di una competizione: per Teate Scherma si sono distinti nella categoria armata Angelica Di Santo, Vinicio Cocco e Lorenzo Malandra mentre, con le armi in plastica, sono scesi in pedana Samuele Coppola e Christian Mattioli. Una bella giornata di sport ed emozioni, che ha visto premiati l'impegno e la perseveranza del gruppo under 14 di Teate Scherma, confermando come il mix di lavoro e divertimento dà sempre i suoi frutti.