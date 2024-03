Playout: colpo in trasferta per la Pescara Basket, continua il sogno salvezza

Finisce 53-59 la sfida playout tra New Fortitudo Isernia e Pescara Basket che si è giocata ieri pomeriggio al Pala Fraraccio. I ragazzi di coach Fabio Di Tommaso sono stati bravi a crederci sempre: in Molise è stata una battaglia, e per la prima volta i biancazzurri hanno lottato fino alla fine rimanendo uniti e concentrati.

Allo starting five sono stati schierati Capitanelli, Matera, Del Prete, Kamate e Ranitovic. Il primo quarto si conclude già con un vantaggio per gli ospiti: 15-17. Si va poi all'intervallo lungo in perfetta parità: 34-34. Nel terzo tempo si registra una piccolissima flessione per la Pescara Basket, con Isernia che chiude 48-44, ma nell'ultimo quarto gli abruzzesi fanno la voce grossa e riescono a imporsi per 53-59.

Da segnalare che Alberto Del Prete ha fatto un grande lavoro in difesa su Monacelli, ma tutti hanno dato il loro contributo e si sono messi a disposizione per raggiungere l'obiettivo comune. A Isernia era importante vincere perché questa era una gara fondamentale, ma adesso i biancazzurri devono continuare a fare punti per inseguire il sogno salvezza.

Così coach Di Tommaso: "Complimenti ai ragazzi che hanno avuto una reazione di squadra dopo la sconfitta in casa. Non era facile contro una buona formazione come Isernia in un campo ostico e, soprattutto, in trasferta, dove quest'anno non avevamo mai vinto. I ragazzi sono stati bravi a restare con la testa in partita nei momenti determinanti del match, mostrando una buona solidità, finalmente, in difesa. La strada della salvezza è ancora lunga e mercoledì abbiamo ancora una trasferta difficile a Grottaferrata, ma siamo fiduciosi".

Tabellino

New Fortitudo Isernia - Pescara Basket 53-59

Isernia: Diana ne, Monacelli 9, Batalskyi 7, Doglio 10, Sbaragli 5, Pali ne, Chiacchiari ne, Laffitte 8, Arrighini, Idrissou 4, Raicevic 10.

Pescara: Matera 7, Stefanov 8, Ielmini 2, Maralossou ne, Ranitovic 14, Jokanovic ne, Del Prete 9, Capitanelli 6, Kamate 6, Cicchetti 7. All. Di Tommaso

Parziali: 15-17, 19-17, 14-10, 5-15.

Progressivi: 15-17, 34-34, 48-44, 53-59.

Usciti per 5 falli: nessuno