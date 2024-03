Targa alla carriera per due atleti di Montesilvano

Importanti riconoscimenti per due atleti della società Nuova Atletica Montesilvano. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del municipio di Montesilvano, Doriana Mantini della categoria over 65 e Luigi Fecondo della categoria over 70 hanno ricevuto dal consigliere comunale Enea D'Alonzo la targa alla carriera per i traguardi raggiunti negli anni. Di recente, il 3 marzo, Mantini si è classificata al primo posto ad un evento podistico in programma a Torre de' Passeri; primo posto per Fecondi, il 21 gennaio scorso, a Corrilabruzzo.

"Sono molto orgoglioso di aver premiato questi due atleti, che con sacrificio e lavoro hanno ottenuto in questi anni importanti risultati", sottolinea D'Alonzo. "Ringrazio - continua - la Nuova Atletica Montesilvano con il suo presidente Michele Muratore, perchè è sempre molto attiva sul territorio con tante iniziative. E fra queste la storica notturna, il cui ricavato va in favore della casa di Cristina".