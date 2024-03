Cremonese: "Orgoglioso di essere come sempre il più votato a Pescara di Fratelli d’Italia"

“Dal verbale della Corte d’Appello emerge un incremento dei miei voti che mi impone di ringraziare di nuovo ogni singola persona che mi ha dato fiducia. Un risultato importante colto in soli 2 mesi di campagna elettorale con un gruppo di amici senza l’appoggio di apparati, circoli e amministratori. Orgoglioso di essere come sempre il più votato a Pescara di Fratelli d’Italia”.

Così sui suoi canali social l'assessore uscente al commercio e turismo Alfredo Cremonese, che dal riconteggio delle preferenze alle ultime regionali risulta aver conseguito 2647 voti. “Vi ringrazio ancora per la grande manifestazione di stima e di fiducia - aggiunge Cremonese - e sono pronto per la candidatura del 9 e 10 giugno per il rinnovo del consiglio comunale di Pescara. Sempre con il cuore e con tutto me stesso”.