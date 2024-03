Playout basket, un Pescara sempre piÃ¹ maturo porta a casa l'ennesima trasferta: Grottaferrata battuto 73-82

Con una prestazione d'eccellenza la Pescara Basket si impone per 73-82 in casa del San Nilo Grottaferrata al termine della prima giornata di ritorno dei playout di serie B interregionale che si è disputata ieri sera al Palazzetto dello Sport di via Quattrucci. I ragazzi di coach Di Tommaso hanno dominato nettamente la gara per tutti e quattro i tempi: il primo quarto, infatti, si è concluso sul punteggio di 13-29 per gli abruzzesi (raggiungendo il -17 all'inizio del secondo quarto), mentre si è andati all'intervallo lungo sul 35-41.

Biancazzurri sugli scudi anche alla fine del terzo quarto: 55-61. Nell'ultimo quarto, come detto, il risultato finale si è assestato sul 73-82. Decisamente una grande vittoria per gli atleti adriatici, che tra l'altro hanno conseguito percentuali altissime: tutti a 14 punti, mettendo in doppia cifra a referto ben 5 giocatori. Grande cuore, difesa sempre presente e tutti coinvolti per raggiungere un trionfo più che meritato. Sarà decisamente una Pasqua dolce per la Pescara Basket.

Così coach Fabio Di Tommaso: "Sono molto contento della seconda vittoria consecutiva in trasferta in un campo ostico come quello di Grottaferrata. I ragazzi sono stati bravissimi ad eseguire il piano partita come nella gara di andata, tenendo il ritmo alto e facendo buone transazioni difensive. In attacco abbiamo trovato sempre buone soluzioni, alternando conclusioni in area e da 3, segnando 82 punti e mettendo a referto 5 giocatori. Siamo partiti molto bene nel primo quarto, chiudendo a +16, e poi siamo stati sempre in vantaggio nei restanti quarti, chiudendo poi a +9 l'ultimo quarto. Ora ci aspettano 3 finali e continueremo a lavorare duro per farci trovare pronti. Con l'occasione auguro buona Pasqua a tutti i nostri tifosi".

Tabellino

San Nilo Grottaferrata - Pescara Basket 73-82

Grottaferrata: Chiminello 2, Permon 4, Villamaina ne, Ridolfi 26, Reali 7, Spinosa 5, Oliva 23, Sabatini ne, Corvo, Brenda 6, Proietti ne, De Nicola ne.

Pescara: Matera 14, Stefanov 14, Ielmini 6, Ranitovic 14, Jokanovic 2, Del Prete 14, Pichierri ne, Capitanelli 9, Kamate 6, Cicchetti 3.

Parziali: 13-29, 22-12, 20-20, 18-21.

Progressivi: 13-29, 35-41, 55-61, 73-82.

Usciti per 5 falli: Capitanelli e Kamate (Pescara)