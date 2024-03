Donato l'olio di Capaci alla Diocesi di Pescara-Penne [FOTO]

Anche quest'anno, nella Cattedrale di San Cetteo, durante la Santa Messa Crismale la Polizia ha donato una bottiglia dell'olio di Capaci alla Diocesi di Pescara-Penne consegnandola all'Arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti.

L'olio, proveniente dagli ulivi piantumati sulla terra che fu luogo della strage di Capaci, dove ora nasce il Giardino della Memoria in onore dei tanti eroi uccisi per mano della mafia, vuole essere un segno di rinascita.

Ecco perchè, nel periodo pasquale, il frutto di quelle piante curate dalla "Quarto Savona 15" viene inviato a tutte le diocesi per essere consacrato e, divenuto Crisma, essere utilizzato per l'amministrazione dei Sacramenti, trasmettendo un messaggio di pace per tutto il Paese.