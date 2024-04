Scivolone del Pescara Pallanuoto, la Libertas Roma vince 13-10

Un brutto Pescara esce sconfitto dalla vasca della Libertas Roma Euro con il punteggio di 13-10, nella 14^ giornata del campionato di Serie B, girone 3. Si ferma dunque a tre successi di fila la striscia positiva dei biancazzurri, che con il passo falso di ieri perdono anche la vetta della classifica, ora occupata dal WP Bari in solitaria. Delfino in difficoltà fin dalle prime battute, con i padroni di casa che hanno saputo gestire la gara nella quasi interezza, come testimoniano i primi tre parziali chiusi in loro favore. Il tutto alla vigilia di due scontri diretti con Villa York prima e Bari poi: due sfide che a quattro giornate dal termine serviranno anche per capire il ruolo che la squadra può andare a recitare nella fase cruciale della stagione.

Pescara subito in gol con De Vincentiis, pari di Boccia, poi Micheletti, quindi le reti di Cavallucci, ancora Boccia e Pico. Di Martino, Cavallucci e Boccia allungano dopo la pausa, rispondono Bartocci e De Luca. Ancora la Libertas in gol all'inizio del terzo parziale con Barchiesi e Pico, quindi De Vincentiis, Ruffo e De Luca. L'ultimo tempo si apre con la rete di Di Martino a cui risponde De Vincentiis, poi due gol di Filippi e tre di Russo per fissare il punteggio sul 13-10.

Tabellino

PARZIALI: 4-2, 3-2, 3-2, 3-4

LIBERTAS ROMA EUR: Tulli, Boccia (3), Barchiesi (1), Petrini, Di Martino (2), Middei, Olivieri, Cavallucci (2), Filippi (2), Ruffo (1), Raffi, De Luca, Amici, Pico (2). All. Caretta

PESCARA PN: Prosperi, De Vincentiis (3), Fredducci, De Luca (2), Cunko, Castagna M., Giordano, Russo (3), Micheletti (1), Bartocci (1), Cerasoli, Castagna D., Brandoni, Ciaschetti. All. Malara