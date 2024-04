Giornata sulla sindrome del bambino scosso, in Comune un incontro con genitori e medici pediatri

Oggi pomeriggio in città si è svolta la prima giornata nazionale sulla sindrome del bambino scosso – Shaken baby syndrome – e nella sala consiliare del Comune si è tenuto un incontro con genitori e medici pediatri promosso della Simeup, la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica. La Sindrome del Bambino Scosso è causata dallo scuotimento violento di un bambino, con o senza contatto tra testa e superficie dura.

Tale contatto può provocare un trauma cranico, o altre lesioni, che sono tra le prime cause di morte infantile. Negli ultimi decenni la ricerca sugli abusi sui minori è cresciuta a dismisura, portando alla luce anche questa sindrome. Il tasso annuale stimato di lesioni cerebrali traumatiche inflitte è di 30 casi ogni 100.000 bambini di età inferiore a 1 anno che giungono presso i Pronto Soccorso Pediatrici in tutta Italia. Il trauma cranico non accidentale nei neonati è la principale causa di morte infantile per lesioni.

“L’incontro ci ha consentito di approfondire le tematiche di incidenti, informare sui pericoli e inadeguatezza di alcuni comportamenti nei confronti dei bambini, nonché di come intervenire in attesa dell’assistenza sanitaria”, ha spiegato l'assessore Nicoletta Di Nisio. Presenti all'evento anche i clown di Pronto Sorriso, che hanno intrattenuto i bambini presenti, e i volontari della Misericordia di Pescara e della Croce Rossa Italiana del comitato di Spoltore.