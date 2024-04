Torna il VivicittÃ , sarÃ  la 39esima edizione

Conto alla rovescia per la 39esima edizione del Vivicittà, la corsa più grande del mondo che si svolgerà simultaneamente in tutte le più importanti città italiane ed europee domenica 14 aprile. La manifestazione, come consuetudine, si terrà anche a Pescara, rinnovando altresì per il 2024 la collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La conferenza stampa per la presentazione dell'evento è in programma lunedì 8 aprile, alle ore 11, nella Sala Giunta del Comune di Pescara. Interverranno l’assessore allo sport Patrizia Martelli, il sindaco Carlo Masci, il Presidente della Lilt Marco Lombardo, gli organizzatori della manifestazione, ossia Umberto Capozzucco (presidente della Uisp) e Alberto Carulli, e il campione olimpico Alberico Di Cecco in rappresentanza della Asd Vini Fantini, cui è affidata la direzione tecnica.