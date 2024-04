Incidente frontale a Santa Teresa di Spoltore, feriti i conducenti delle due auto

Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, dopo un incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Santa Teresa di Spoltore intorno alle ore 12. Come riporta Spoltore Notizie, una Toyota Yaris e una Suzuki Swift si sono scontrate frontalmente all’altezza della rotatoria nei pressi dell’ufficio postale.

I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118, ma le loro condizioni - come detto - non desterebbero preoccupazioni. Sul posto si sono recati i carabinieri di Spoltore per i rilievi di rito e la polizia locale per la gestione del traffico. Si è reso inoltre necessario l’intervento della Sicurezza e Ambiente che ha rimosso i detriti e ripulito il fondo stradale. La strada è stata poi riaperta al traffico.