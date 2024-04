Gladius Pescara e Sport for All Pallamano di Montesilvano sugli scudi a “Lo sport per la solidarietà”

È andato in scena ieri pomeriggio a Chieti, presso l’Auditorium del Museo Universitario, l’evento intitolato “Lo sport per la solidarietà: i diritti e un futuro di pace”, voluto dal Club per l’Unesco di Chieti e dal Centro Studi Sport e Valori per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace che cade ogni anno proprio il 6 aprile.

Tra i protagonisti Moro Masawoud, giocatore del Chieti calcio, la cui storia è un grande segnale di riscatto attraverso lo sport, e la S.F.A. Sport for All Pallamano, la prima realtà a Montesilvano che propone attività di Pallamano, Pallamano in Carrozzina, Biliardo e Biliardo in carrozzina. Ma anche la Gladius Pescara Centro Tecnico A.C. Milan, che insegna ai bambini e ragazzi come il calcio sia rispetto dell’avversario e sostegno del compagno di squadra. Non è mancato infine il piccolo Filippo D’Alessandro del River 65, colpito da un fulmine mentre giocava a pallone.

La manifestazione è stata moderata e condotta da Mila Cantagallo e ha celebrato chi, attraverso lo sport, è riuscito a incarnare i valori della pace, della giustizia e della fratellanza tra i popoli. Madrina dell’evento è stata la campionessa olimpica di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio, mentre i momenti musicali sono stati affidati ad Alfredo Scogna, con le canzoni di Fabrizio De Andrè, e al baritono Christian Latorre.

Foto di Claudia Falcone