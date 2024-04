Sipario calato sul Giro d'Abruzzo: trionfa Alexey Lutsenko

E’ Alexey Lutsenko a vincere l’edizione 2024 del Giro d’Abruzzo Credit Agricole, competizione ciclistica targata RCS Sport tornata a distanza di 17 anni sulle strade della regione. Il corridore kazako classe 1992 dell’Astana conquista la Maglia Azzurra di leader, ma anche quella Ciclamino (a punti) e Verde (montagna), imponendosi con pieno merito. La Maglia Bianca (miglior giovane) va a Marco Brenner. In classifica precede Pavel Sivakov e George Bennett.

L’ultima tappa Pratola Peligna-L’Aquila – Dopo la delusione dell’arrivo ai Prati di Tivo, l’UAE Team Emirates chiude con l’ultima vittoria di tappa. Nella frazione finale con arrivo a L’Aquila, Pavel Sivakov regola in volata un gruppetto ristretto composto da Geroge Bennett e Alexey Lutsenko, che già con la maglia di leader addosso si limita a controllare la corsa. Sesta vittoria in carriera per Sivakov, la quarta in Italia (Eurosport).

Foto dalla pagina Facebook Il Giro d’Abruzzo