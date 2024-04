Simon Kibet Loitanyang vince Vivicittà 2024

Vincitore assoluto di Vivicittà 2024, in campo maschile, è il 30enne keniano Simon Kibet Loitanyang dell'Atletica Vomano, che ha vinto in 30:42 correndo a Pescara, precedendo il 23enne burundese Patrick Nimubona (30:58) che è arrivato secondo anche nella classifica assoluta nazionale. Al terzo posto si è piazzato il marocchino Ayoub Bouras, che ha vinto la prova di Livorno con il tempo compensato di 31:07.

Classifica generale Uomini

1 Pescara - Kibet Simon Loitanyang – Ken - 30:42

2 Pescara - Patrik Nimubona – Bur - 30:58

3 Livorno - Ayoub Bouras – Mar - 31:22

4 Bari – Abdul El Yaagoubi – Mar - 32:23

5 Reggio Emilia – Fabio Lusuardi – Ita - 32:26

Classifica generale Donne

1 Bari – Rebecca Volpe – Ita - 36:35

2 Latina – Carla Cocco – Ita - 37:56

3 Reggio Emilia – Gloria Venturelli – Ita - 38:28

4 Ferrara – Caterina Mangolini – Ita - 38:44

5 Ferrara – Silvia Vecellio – Ita - 39:16

“Vivicittà 2024 si è confermata la grande festa dello sport che Pescara vive ormai da quarant’anni: 1.200 atleti sulla linea di partenza pronti per la 10 chilometri, decine gli appassionati che hanno partecipato alla walking, la passeggiata, e poi i 200 bambini, i pattinatori, e le associazioni che ogni giorno lavorano nel volontariato, la Lilt – Lega italiana lotta contro i Tumori, l’Isav e l’Angsa – l’Associazione nazionale che si occupa di autismo, IIS, Insieme specie Sport e Montagne senza Frontiere, che con i loro gazebo hanno colorato e animato piazza della Rinascita. Anche l’edizione 2024 della manifestazione organizzata dalla Uisp e Asd Vini Fantini si è conclusa con un grande successo, senza far neanche registrare disagi sul fronte della viabilità che alle 11.30 ha visto la regolare riapertura delle strade alle auto, segno che la gara è ormai entrata a far parte del Dna della città come una classica di primavera”, ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli commentando la manifestazione odierna, che ha visto il sindaco Carlo Masci nel dare lo start agli atleti in gara.

La mattinata ha preso il via alle 9.45 con le gare dei bambini, che hanno corso su 1 chilometro e mezzo, percorso allestito in piazza della Rinascita. Alle 10.30 la partenza della corsa podistica competitiva di 10 chilometri e la passeggiata di 5 chilometri: lo start era previsto all’incrocio tra via Nicola Fabrizi e piazza della Rinascita. “Manifestazioni come il Vivicittà – ha detto il presidente della Lilt sezione Pescara, Marco Lombardo – servono a sensibilizzare i più giovani al tema dell’abbattimento o comunque della riduzione dell’incidenza del cancro nel mondo, incidenza che dipende dagli stili di vita inadeguati, dal non praticare sport, da un’alimentazione errata. Un abbattimento che dobbiamo portare al valore del 30-40%. In tal senso la Lilt sta lavorando a una serie di progetti di ricerca, finanziati dal Ministero della Salute, rivolti a pazienti giovani che hanno già avuto l’esperienza del cancro e che dobbiamo coinvolgere per scongiurare possibili recidive”.