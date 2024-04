Giulia Giuliani in Francia con il Gran Prix Ciclism Femenin Chambery

Un weekend francese aspetta Giulia Giuliani, ventunenne abruzzese del K2 Women Team che oggi, 14 aprile, sarà impegnata con il Gran Prix Ciclism Femenin Chambery. La corsa in Francia è la prima competizione del mese di aprile per Giulia che dovrà affrontare un mese ricco di appuntamenti. La ventunenne, originaria di Corvara, ha iniziato a praticare ciclismo da giovanissima attraversando tutte le categorie. Da esordiente ed allieva è stata campionessa regionale abruzzese mentre da junior è cresciuta ciclisticamente parlando in Veneto tenendo però sempre l'Abruzzo nel cuore. Il gruppo del K2 Women Team l'ha accolta nel 2021 contribuendo ad una crescita esponenziale che l'ha portata ad entrare nel circuito della Nazionale del ct Sangalli. Dopo un 2023 molto sfortunato, il 2024 è l'anno della ripartenza ed un test fondamentale per capire fino a dove può arrivare.

Il Gran Prix Ciclism Femenin Chambery, appartenente alla categoria 1.1 si corre su una distanza di 112 km con partenza e arrivo nella cittadina di Chambery le Vieux. Nelle fasi iniziali di gare le atlete percorreranno un circuito di 8 km da ripetere 2 volte per poi entrare nel circuito di 20 km che verrà affrontato 5 volte prima di arrivare al traguardo. Il K2 Women Team, nonostante la sede legale in provincia di Novara, può contare su una forte presenza abruzzese a partire dal direttore sportivo Enrico Giuliani che guiderà la squadra nella trasferta francese. Giulia Giuliani sarà al via del Gran Prix Ciclism Femenin Chambery Giulia con 5 compagne di squadra: la toscana Gemma Sernissi, la novarese Vittoria Ruffilli, la friulana Alice Papo, la romana Sara Pellegrini, e l'atleta inglese Tess Lawson che inaugura la sua stagione 2024.

Di seguito le parole di Giulia Giuliani: «Con il Grand Prix Chambery inizia per me un blocco di gare che è determinante per la mia preparazione. Dopo la corsa in Francia sarò al via del Giro di Campania e del Gp Liberazione, saranno un ottimo banco di prova per capire come sto e provare a fare risultato. Dopo alcuni piccoli problemi mi sono ripresa al meglio e sono pronta a dare battaglia già da domenica. Ringrazio Massimo Ruffilli, il K2 Women Team e tutti gli sponsor che mi stanno dando fiducia dall'inizio della stagione, spero di ripagarli presto con un bel risultato. Il mio obiettivo è fare sempre meglio, crescere e portare delle soddisfazioni alla mia squadra».

Di seguito la formazione del K2 Women Team per il Gran Prix Ciclism Femenin Chambery:

- Gemma Sernissi (ITA)

- Vittoria Ruffilli (ITA)

- Alice Papo (ITA)

- Sara Pellegrini (ITA)

- Giulia Giuliani (ITA)

- Tess Lawson (GBR)