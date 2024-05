L'under 18 femminile del Volley Pescara 3 a Conversano per la finale nazionale

Nella giornata di oggi, 13 maggio, la squadra under 18 femminile del Volley Pescara 3, neo campione regionale, partirà per Conversano (Bari), dove andrà a disputare la finale nazionale di pallavolo per quanto riguarda la sua categoria. E non finisce qui, perché lunedì prossimo, 20 maggio, sarà invece la squadra under 16 femminile, anch'essa campione regionale, a partire per Bormio, sempre per disputare le finali nazionali di categoria.

Ieri, invece, a Vasto sono state di scena la formazione under 15 maschile, che ha giocato contro l'Impavida Ortona (in palio c'era il titolo regionale) e, a seguire, è toccato all'under 14 femminile giocarsi il titolo regionale contro la squadra di Pratola Peligna. Le squadre vincenti avranno l'accesso alla finale nazionale.