Montesilvano sugli scudi ai Campionati Europei Junior di pugilato

Coach Lorenzo Di Giacomo Capacchione di Montesilvano, in qualità di collaboratore tecnico della Nazionale Italiana Femminile di Pugilato, ha preso parte alla trasferta della Federazione Pugilistica Italiana in occasione dei Campionati Europei Junior di pugilato che, dal 21 giugno al 1° luglio, hanno avuto luogo a Sarajevo. E Montesilvano si unisce alla gioia delle atlete e della Federazione per aver portato a casa la medaglia d’oro grazie alla performance di Sara Scorrano (categ. 70 kg.) e la medaglia d’argento per mano di Giorgia La Rosa (categ. 48 kg). Un risultato che ripaga dei tanti sacrifici che lo sport impone, necessari per raggiungere traguardi straordinari.

Un'altra importante notizia, che tocca il nostro territorio da vicino, è che tra il 6 e il 15 luglio Montesilvano sarà la sede del ritiro delle due squadre nazionali. 10 “Schoolgirl” parteciperanno ad un training Camp propedeutico ai prossimi Europei che avranno luogo in Bosnia nel mese di agosto, mentre le “Youth” concluderanno la dieci giorni di allenamenti con un dual match contro la Francia. "In bocca al lupo, ragazze, e complimenti all’asd Pugilistica Di Giacomo per stare sempre sul pezzo in maniera eccellente!", scrive sulla sua pagina Facebook il Comune di Montesilvano.