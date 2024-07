G Sport Village, tornano gli Open Day

Non si spengono ancora gli echi della stagione 2023/2024, che la G Sport Village torna già in campo con il primo dei diversi Open Day in programma per questa estate. “E’ stata un’annata fantastica – dice il responsabile della scuola calcio Michele Galanti – nel corso della quale abbiamo vissuto momenti importanti come i nostri primi campionati regionali femminili di futsal Under 15 e Under 12. Come non citare poi il Torneo nazionale a Peschici che ci ha visto arrivare seconde a livello Italia”. Le ragazze della G Sport Village crescono fuori e dentro il campo: alcune di loro sono state aggregate alla prima squadra della Cantera che milita nel campionato di Eccellenza femminile.

“Il nostro obiettivo più importante è far fare alle nostre bambine un percorso di crescita fino a giungere alla prima squadra; obiettivo che vediamo concretizzarsi dato il numero sempre più crescente di tesserate. Il prossimo futuro? Tante idee da sviluppare con un nuovo organigramma e un nuovo staff tecnico che vedrà anche un preparatore atletico e un preparatore dei portieri. Avremo anche una Under 17 che disputerà un campionato regionale e pensiamo anche di fare un campionato di Serie C di futsal; tante idee che cercheremo di portare avanti senza fare passi più lunghi delle nostre gambe”, aggiunge Galanti.

Lunedì 15 luglio dalle 18,30 in poi all’interno del Magister Village di Montesilvano (via Vestina, 346) le bambine e ragazze in età compresa tra i 5 e i 16 anni, potranno cimentarsi a tirare quattro calci a un pallone. “Vi aspettiamo lunedì - conclude il responsabile Galanti - per il primo appuntamento e poi tutti i mercoledì di luglio al nostro centro sportivo”. Per info e iscrizioni: 345/3396017 (Michele).