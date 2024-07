Arriva il Giro d'Italia Women: divieti e percorso di gara

Nella mattinata di domenica 14 luglio, dalle 7 alle 13, sarà attivo a Pescara il centro operativo comunale per rispondere alle richieste di informazione dei cittadini in occasione del Giro d'Italia Women che attraverserà una parte della città, partendo da piazza della Rinascita alle ore 10:45. Il Coc, annuncia l'ex consigliere comunale Armando Foschi, risponderà al numero di telefono 085/4283400. Sul percorso, oltre alle forze dell'ordine e alla polizia locale, saranno presenti anche 50 operatori della Protezione civile.

Il percorso dell'ottava tappa, Pescara-L'Aquila, con tutte le informazioni sulla viabilità e sui divieti in vigore sarà pubblicizzato attraverso un volantino. Prima della partenza della carovana, la presidente del Soroptmist, Maria Grazia Filiberti, parlerà del progetto "Donne e sport", dedicato a Alfonsina Strada, l'unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia. L'assonanza di questo progetto con il Giro d'Italia women è totale, tant'è che i suoi obiettivi vengono rilanciati ad ogni tappa, e quindi anche a Pescara, per promuovere la parità di genere nello sport.

Ecco, in sintesi, tutti i divieti in vigore:

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SUL PERCORSO DI GARA

Tra le ore 6 e le 12 di domenica, e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito, di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle strade interessate al percorso di gara:

⁠ ⁠Viale Regina Margherita dall'incrocio con via E. De Amicis all'intersezione con via G. Mazzini - piazza della Rinascita;

⁠ ⁠Via N. Fabrizi da Piazza della Rinascita all'incrocio con Via Venezia;

⁠ ⁠Via Venezia dall'incrocio con Via N. Fabrizi all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele II;

⁠ ⁠Via Chieti dall'intersezione con Corso Vittorio Emanuele II alla rotatoria posta su Piazza Dalmati e Giuliani - via A. de Gasperi;

⁠ ⁠Via A. De Gasperi, corsia direzione Sud-Nord, dalla rotatoria posta su Piazza Dalmati e Giuliani - Via A. de Gasperi fino alla rotatoria posta in prossimità di Via E. Ferrari;

⁠ ⁠Via del Circuito, dalla rotatoria posta in prossimità di Via E. Ferrari fino al confine con il comune di Spoltore

PIAZZA SALOTTO E PARCHEGGIO TRA VIA PEPE E VIA ELETTRA

In piazza della Rinascita, nelle zone interessate ai lavori di carico e scarico e montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie per la riuscita dell'evento, tra le 14 di sabato e le 16 di domenica, non potranno accedere i pedoni. Inoltre dalle 15 di sabato e le 2 di domenica scatteranno il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su una parte del parcheggio in adiacenza all'antistadio comunale tra via Pepe e via Elettra.

TERMINAL BUS E PARCHEGGIO VIA BASSANI PAVONE

Tra le ore 23 di sabato e le ore 12 di domenica scatteranno i divieti di transito, sosta e fermata con rimozione forzata su tutta l'area della vecchia stazione di Pescara denominata "Terminal Bus" e sull'intera area normalmente adibita alla sosta a pagamento lungo via Bassani Pavone, fronte sottopasso ferroviario, direzione Mare-Monti e meglio identificata come "Stazione Nuova". Per evitare disservizi al trasporto pubblico extra-urbano, tra le 23 di sabato e le 12 di domenica sono autorizzati il transito, la sosta e la fermata, agli autobus per il trasporto pubblico extraurbano, sul tratto di C.so Vittorio Emanuele II posto in prossimità dell'incrocio con la Piazza della Repubblica fino all'intersezione con via Genova, in deroga alla disciplina vigente in materia di Ztl e aree pedonali.