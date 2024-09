Colpo del Pescara Pallanuoto: in biancazzurro arriva Gigi Foglio

Gianluigi Foglio è un nuovo giocatore del Pescara Nuoto e Pallanuoto. Inizia a prendere forma il roster del Delfino, che dopo aver annunciato l'arrivo del tecnico Paolo Baiardini, ufficializza il primo colpo di mercato. Un colpo cercato dalla Società della presidentessa Stefania Scolta, coltivato dal lavoro del ds Giampiero Lattanzio e reso possibile anche grazie al rapporto che c'è tra lo stesso Foglio e mister Baiardini.

I due infatti hanno lavorato insieme negli ultimi due anni a Bari, arrivando a sfiorare il salto in A2 nella stagione appena passata, sfumata solo in gara-3 dei play-off. Gigi Foglio è un lusso per la categoria: 29 anni, difensore centrovasca, nel corso della sua lunga carriera ha indossato anche la calottina del Settebello nel 2015, sotto la gestione Campagna- Pomilio. Tre anni prima, ancora con Amedeo Pomilio in panchina, ha vinto la medaglia d'oro al Mondiale Under 18 in Australia.

Dal 2012 al 2018 ha militato con il Posillipo in A1, vincendo una Coppa Len. Dopo uno stop, nel post covid ha ripreso l'attività agonistica e adesso arriva a Pescara nel progetto che punta al salto di categoria. “Arrivo qui soprattutto per il progetto che la Società mi ha illustrato”, spiega il giocatore. “Ho parlato con mister Baiardini e con la sua collaboratrice Alessandra Suma, che mi hanno convinto nella scelta. Con loro ho lavorato benissimo a Bari e sono convinto che qui si possa fare altrettanto. Obiettivo? Far bene e provare tornare in A2. Lo stesso che ha in mente la Società”.

Sull'acquisto di Foglio interviene anche il ds Giampiero Lattanzio: “Sono molto felice del suo arrivo. Un giocatore che seguo da tempo, che ho corteggiato a lungo e che finalmente siamo riusciti a portare in biancazzurro”. E ancora: “Sono convinto che sarà una pedina fondamentale non solo in vasca, ma anche come uomo squadra. Un atleta che negli ultimi anni ha saputo rilanciarsi alla grande, arrivando ad attirare l'interesse di squadre di A1. Ma lui ha scelto Pescara, sposando l'ambizioso progetto biancazzurro”.