Conto alla rovescia per il Trofeo Matteotti numero 76

Il Trofeo Matteotti ha sempre il suo posto d'onore tra le gare ciclistiche italiane che precedono lo svolgimento dei Campionati del Mondo (quest'anno in Svizzera a Zurigo tra il 22 e il 29 settembre). Grazie all'Unione Ciclistica Fernando Perna, il Matteotti sta tornando sempre più in auge e vede al momento iscritte sei squadre UCI World Tour, sette UCI Professional e alcuni team UCI Continental per domenica 15 settembre.

Una corsa molto ambita ed apprezzata tecnicamente per i continui saliscendi tra i colli di Pescara e Montesilvano racchiusi nell'ormai noto circuito di 13 giri di 15 chilometri cadauno. L'intero movimento ciclistico abruzzese è in lutto per la prematura scomparsa di Simone Roganti: non mancherà l'omaggio da parte di tutto il comitato organizzatore del Matteotti verso questo ragazzo dalle grandi doti umane e che da pochi giorni aveva firmato il suo primo contratto da professionista con la squadra olandese della TDT Unibet.

Da non mancare l'appuntamento con la presentazione della 76esima edizione, in programma a Pescara martedì 10 settembre, a partire dalle 17:30, presso la sala consiliare del Municipio (piazza Italia), in presenza delle autorità regionali, cittadine, sportive e di tanti ospiti.