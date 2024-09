Nel nome di Pietro Mennea, a Montesilvano successo per la terza edizione del Mennea Day

Il Mennea Day è stato un appuntamento a scopo promozionale per celebrare i 45 anni dal record mondiale sui 200 metri realizzato da Pietro Mennea a Città del Messico in occasione delle Universiadi con il famoso tempo di 19"72. La terza edizione ha avuto luogo a Montesilvano presso il campo sportivo Mastrangelo con il coordinamento di tutte le attività a cura dell'Atletica Vomano e che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio tra bambini e ragazzi.

Parlare di Pietro Mennea significa ricordare la sua figura emblematica di un campione che resterà nella memoria di tutti gli sportivi e non solo, rappresentando un modello da seguire per le nuove generazioni. Lo spirito di questa manifestazione è stato quello di consentire ai più giovani di cimentarsi in diverse discipline atletiche in pista con i 200 metri, il salto in lungo e il vortex, il tutto contornato da un'atmosfera gioiosa che ha coinvolto anche gli adulti.

A manifestare il plauso all'iniziativa, l'assessore allo sport di Montesilvano Alessandro Pompei, che ha sottolineato l'importanza di questi eventi promozionali per avvicinare sempre più i giovani allo sport e promuovere i valori dell'atletica leggera.