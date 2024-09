Mountain Bike, Pro Life Racing Team sugli scudi

Il mese di settembre si è aperto con risultati sportivi di rilievo per la Pro Life Racing Team che ha fatto la voce grossa alla Xco SS NoCe, a Villa Oliveti di Rosciano, valevole sia per il campionato regionale cross country FCI Abruzzo che come ultima prova del circuito regionale Xco Dama Challenge. Le due vittorie di categoria per Gianpietro Cinosi tra i master 3 e per Giuseppe Cinalli tra i master 8 hanno coinciso con la conquista del titolo regionale abruzzese. A podio Davide Zimarino con il secondo posto tra i master 2 e Carlo Tudico terzo tra i master 7.

Altri piazzamenti sono arrivati da Angelo D'Onofrio (6° M4), Rocco Valloscuro (6° M5), Nicola Delle Donne (5° M6) e Giovanni Di Domenica (5° M7). La squadra di Casalbordino ha avuto modo di cogliere due affermazioni di categoria con Giovanni Di Domenica (master 7) e Giuseppe Cinalli (master 8) nell'ambito del circuito Xco Dama Challenge dove si sono messi in luce in classifica anche Gianpietro Cinosi (2° M3) e Amedeo Di Meo (3°M6).

In attesa di programmare la nuova stagione invernale con il ciclocross, c'è aria di soddisfazione intorno a questi atleti che, oltre all'impegno e agli innumerevoli sacrifici, hanno dato prova di meritare tutta la fiducia che la società ripone in loro.